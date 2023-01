Il tecnico Paolo Tramezzani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, si schiera a favore della permanenza in nerazzurro di Dzeko: “Rinnovargli il contratto sarebbe la cosa più giusta, non è un nuovo acquisto e devi solo riconoscergli quanto fatto. L’Inter ha bisogno di continuità, è ciò che le manca. Calhanoglu? Sempre visto come un trequartista, mi stupisce vederlo molto più dietro. La qualità non gli manca, è molto bravo ad accompagnare l’azione. A me piace parecchio in quella posizione”.