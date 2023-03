Anche Paolo Tramezzani si esprime per TMW Radio sulla qualificazione ai quarti di finale dell'Inter: "Non arrivava in buon momento mentale e fisico, la partita era difficile. Per 70' ha fatto la partita accorta, che doveva fare, poteva non sprecare qualche occasione e sfruttarle meglio. Era importante il passaggio del turno ed è servito un po' a tutti, in particolare a Inzaghi. Capisco lo sfogo, credo che forse lui si aspettava che dalla società in alcuni momenti qualcuno che lo difendesse. Di solito reagisce in altri modi".

Lautaro ha deluso? E Darmian è da Nazionale?

"Darmian il migliore in campo ieri, bene in fase di marcatura e in uscita, è stato il più importante per Inzaghi a Oporto. In Nazionale ci sta bene. Su Lautaro dico che nelle ultime 3-4 partite è stato meno pericoloso in area, magari non è al 100% ma è uno che non metterei mai in discussione".

Chi arriva meglio al derby d'Italia tra Juventus e Inter?

"L'Inter ci arriva bene, la Juventus vedremo cosa accadrà col Friburgo. E' una partita importante per entrambe, decisiva per la classifica più per l'Inter".