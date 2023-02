Paolo Tramezzani ha piena fiducia nei giovani talenti emergenti della nazionale albanese. Vice dell'ex ct Gianni de Biasi ad Euro 2016, l'ex Inter ha potuto osservare da vicino come l'attaccante del Chelsea Armando Broja, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani e il difensore della Roma Marash Kumbulla: "Questi nomi confermano quello che ho detto a lungo - le parole a Tribalfootball.com -. Giocano in squadre importanti, sono giocatori giovani e penso che in futuro questi giocatori e questa nazionale possano migliorare sempre di più".