Paolo Tramezzani spezza una lancia in favore di Simone Inzaghi , indicato dalla maggior parte della critica e dei tifosi come capro espiatorio dopo l'ennesimo ko di un campionato giocato decisamente sotto i suoi standard dal l'Inter . "Gli ho sempre riconosciuto tanti meriti, nella sua avventura alla Lazio e nel suo cammino finora con l'Inter - ha detto l'ex difensore nella sua ospitata su Twitch con Calciomercato.com -. E' chiaro che una squadra che vuole competere non può perdere tutte quelle partite. E' un momento importante, l'ha dimostrato la società stando vicina alla squadra.

I risultati faranno la differenza, niente di diverso dal solito, e segneranno il percorso di un allenatore. Ma sarò sincero, a me Inzaghi piace tanto anche come persona. E' la prima volta in carriera che viene messo in discussione e criticato, ma davanti ai momenti negativi ne sta uscendo sempre bene. Non darei troppe colpe all'allenatore per la stagione dell'Inter di quest'anno".