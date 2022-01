Tramezzani: “Atalanta e Inter quasi al top. Barella e Pasalic uomini partita”

"Scudetto parola importante. L’Atalanta può giocarsela alla pari con l’Inter, ma milanesi favoriti" aggiunge

"Entrambe in ottime condizioni fisiche, la classifica lo mostra, in campionato stanno andando benissimo. Se non sono ancora al top delle loro prestazioni, ci sono vicine. Si presenteranno alla sfida dopo due belle vittorie che hanno alimentato il loro entusiasmo, l’Inter ha trionfato in Supercoppa e l’Atalanta in Coppa Italia".