Appresa la notizia, l'Hajduk - club in cui milita l'ex attaccante di Inter ed Empoli - si è stretto attorno al suo ex giocatore: "L'HNK Hajduk porge le sue più sincere condoglianze in occasione dell'improvvisa e irreparabile perdita del suo caro padre. L'intero club è con lui e gli dà il massimo supporto in questi momenti difficili. Tutti i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia".

