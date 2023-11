Tragedia in Albania, durante il match tra l’Egnatia e il Partizani, durante il quale l’attaccante Raphael Dwamena, centravanti della squadra di casa ha avuto un malore, collassandosi in campo, collasso poi rivelatosi fatale. Secondo quanto riportato dai media albanesi, il 28enne sarebbe deceduto in ospedale.

Come si legge su Sky Sport, il ghanese soffriva di problemi cardiaci e per questo dotato di defibrillatore che l'atleta aveva deciso di togliere perché ritenuto la vera causa del problema. L'attaccante aveva giocato e segnato contro l'Inter durante l'amichevole giocata contro i nerazzurri lo scorso 13 agosto.