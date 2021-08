Tra Thuram e Correa i tifosi interisti non hanno dubbi

L'esito dell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it che ha visto la partecipazione di quasi 3 mila lettori

Pochi dubbi, in base all'esito dell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it, su chi dovrebbe essere il nuovo attaccante dell'Inter per i tifosi nerazzurri: tra Marcus Thuram e Joaquin Correa, i due in ballottaggio in questo momento, il preferito è il francese del Borussia Moenchengladbach. La distanza tra i due è piuttosto marcata: