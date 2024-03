L'Inter indosserà la maglia bianca con banda nerazzurra da trasferta allo stadio Dall'Ara, dove tra poco più di un'ora sarà in campo per sfidare i padroni di casa del Bologna, nei classici colori rossoblu, per la gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Ecco il video girato nello spogliatoio della squadra di Simone Inzaghi.