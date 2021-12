Tour nerazzurro in Brasile, Danovaro ospite del Consolato italiano a San Paolo

Il Chief Marketing Officer e il suo staff accolti dal console generale Filippo La Rosa e dal console aggiunto Livia Satullo

Prosegue il business tour nerazzurro in Brasile, con la delegazione interista guidata dal Chief Marketing Officer Luca Danovaro che è stata ospite oggi al Consolato Generale d'Italia di San Paolo. La visita, riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, è stata l'occasione per un incontro con i top manager di diverse grandi multinazionali italiane, organizzato in collaborazione con IT.Sports, “Commercial and Marketing Embassy” del Club in Brasile e rappresentato per l'occasione dai fondatori Jonas Teixeira e Marcelo Bernardo.