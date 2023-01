Tra le 11 Legends della Lega Serie A presenti a Riyad, Francesco Totti inquadra così la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter a Sportmediaset: "Ovvio che mi piacerebbe essere in campo, come ogni ex giocatore. E' sempre bellissimo, emozionante. Il derby è una gara a sé, va giocato con tranquillità e determinazione. Quando riesci a ottenere il risultato che vuoi è la cosa più importante".

Con chi la giocheresti la finale?

"Che domanda, mamma mia (ride, ndr). Diciamo più con il Milan perché mi ha cercato più di tutti".