Intervistato da Sportmediaset, la leggenda della Roma Francesco Totti ha voluto puntualizzare le sue dichiarazioni su Paulo Dybala: "Io non sono un dirigente, ma semplicemente un tifoso della Roma e per questo posso dire ciò che voglio. Alla domanda se fossi un dirigente giallorosso cosa avrei fatto con Dybala, ho detto che ci avrei pensato bene a confermarlo visto che disputa il 50% dei match - ha esordito -. Con ciò non volevo attaccare Paulo anche perché ho sempre pensato che sia un top player tant'è che per primo ho cercato di portarlo alla Roma. Quando in campo c'è lui, la squadra cambia volto".

Sulla lotta Scudetto: "L'Inter ha un bel vantaggio sulla seconda. Difficilmente potrà perdere lo Scudetto, ma tutto dipenderà da come Inzaghi imposterà le prossime partite. L'Italia? Stasera più che un'amichevole da cui trarre indicazioni per gli Europei, sarà un'esibizione. Conosco molto bene il mister e son sicuro che voglia arrivare fino alla fine. Lo spirito che sa trasmettere è fondamentale per raggiungere questi traguardi, tuttavia è decisiva la sua capacità di fare gruppo e di dare un'impronta ai giocatori".