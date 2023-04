Umore basso per Francesco Totti, ospite in collegamento con 'Supertele' su DAZN negli immediati minuti dopo la sconfitta della Roma a Bergamo: "Con questo 3-1, purtroppo è tornata in corsa anche l'Atalanta in zona Champions, 4-5 squadre lotteranno fino alla fine per questo traguardo - le parole del Pupone -. Si complica il cammino della Roma, ma spero arrivi dove si augurano tutti i tifosi".

Il discorso si sposta sulle cinque semifinaliste italiane nelle tre coppe: "Tutti si lamentavano delle difficoltà del nostro calcio, quest'anno è arrivata la risposta. Speriamo che almeno una ottenga un trofeo. Il Napoli? Ha ucciso tutti, non c'è stata una squadra in grado di competere. Un plauso a tutti, dalla società all'allenatore e a giocatori".

Totti, infine, non si sbilancia con un pronostico sull'euroderby: "Non c'è una favorita, è una semifinale di Champions tra due grandi squadre. Può succedere di tutto in un derby, l'importante è che una vada in finale (ride, ndr).