Finito al centro delle critiche per la discussa tappa in Russia, Francesco Totti rilascia un'intervista a RB Sport in cui si parla anche dell'ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic, ora tecnico dello Spartak Mosca: "Ci unisce la passione per il calcio, quelle partite in cui ci siamo affrontati. E, naturalmente, una grande amicizia e rispetto reciproco. Se ci sarà l'opportunità di incontrarci, lo farò con piacere".

Cosa gli chiederebbe?

"Sicuramente gli chiederei cosa ha fatto negli ultimi anni. Non ci vediamo da molto tempo".

Forse segue la sua carriera da allenatore, vede delle prospettive in lui?

"No. Francamente, non l'ho seguita. Ma sapevo che allena in Russia. Quindi, se dovesse capitare, parleremo".

Chi sono i suoi principali favoriti in Champions League e nella lotta per il Pallone d'Oro oggi?

"Spero di vedere la finale Inter-Real. Non so chi vincerà il Pallone d'Oro. Molto dipenderà da chi vincerà la Champions League".

