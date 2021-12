Tottenham-Rennes non si giocherà: sconfitta a tavolino per Conte e gli Spurs?

Non è stato possibile trovare una data alternativa che soddisfacesse le due squadre. Ora i londinesi rischiano il ko d'ufficio

La partita di Conference League tra Tottenham e Rennes, non disputata giovedì a causa del focolaio di Covid-19 che ha colpito gli Spurs, non sarà riprogrammata. Lo ha deciso quest'oggi la UEFA, spiegando che non è stato possibile trovare una soluzione che potesse soddisfare le due squadre. Adesso, per la formazione di Antonio Conte si prospetta il rischio di una sconfitta per 3-0 a tavolino, come previsto dal regolamento per le competizioni europee, adeguato alla pandemia dalla stagione 2020-21: la sanzione si applica se una squadra non può schierare "almeno tredici giocatori" compreso un portiere, perché gran parte della sua forza lavoro è malata o in quarantena, o se viene giudicata "responsabile del mancato svolgimento di una partita".