Tottenham, Kulusevski: “Conosco Conte dai tempi dell’Inter, è un vincente”

Lo svedese si presenta: "È un ottimo allenatore, voglio imparare il più possibile da lui"

Dejan Kulusevski incontrerà volti conosciuti al Tottenham, club al quale si è legato ufficialmente ieri lasciando la Juve e la Serie A. "Sono entusiasta di lavorare con tutti - le parole dello svedese in esclusiva ai canali del club inglese - Conosco Gollini, ho giocato con lui all'Atalanta, ma non vedo l'ora di lavorare con l'allenatore perché lo conosco dai tempi dell'Inter. È un ottimo allenatore, è un vincente ed è quello che voglio essere anche io, quindi voglio imparare il più possibile da lui. Qui ci sono dei giocatori molto bravi qui e voglio collaborare molto con loro perché questo è il mio stile di gioco: non gioco da solo, gioco con i miei compagni di squadra, quindi spero che possiamo aiutarci a vicenda".