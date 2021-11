Tottenham, Conte: “Contratto di 18 mesi? Non è un problema, serve pazienza”

Il tecnico si presenta: "Penso che la cosa migliore per noi sia pensare a lavorare tutti insieme e capire che solo così possiamo durare a lungo"

Battuto il Vitesse nel match d'esordio da manager del Tottenham, Antonio Conte oggi si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media. Un momento per chiarire se il suo legame con i londinesi potrebbe andare oltre i 18 mesi pattuiti con il club di Levy: "Il mo contratto non è un problema, abbiamo deciso insieme al club di accordarci per questo periodo di tempo - le parole dell'ex Inter -. Penso che la cosa migliore per noi sia pensare a lavorare tutti insieme e capire che solo così possiamo durare a lungo. Io ci spero perché c'è un fantastico centro di allenamento, una visione ampia, per migliorare la situazione sappiamo che dobbiamo avere pazienza. Sono la prima persona che deve essere paziente perché non è semplice entrare a stagione in corso. La mia speranza è trovare le giuste condizioni per stare qua a lungo".