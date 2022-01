Tottenham, Conte amaro: “Serviranno anni per colmare il gap con il Chelsea”

"Non è sufficiente una finestra di mercato per colmare il gap", ha assicurato l'ex tecnico dell'Inter

Antonio Conte non ha nascosto l'amarezza dopo il ko subito oggi contro il Chelsea di Romelu Lukaku. Intercettato da Sky Sports, l'ex allenatore dell'Inter, ora al Tottenham, ha ammesso che potrebbero occorrere anni agli Spurs per raggiungere i rivali londinesi: "Non mi piace perdere e la sconfitta è sempre difficile da accettare per me - ha esordito -, ma penso che il filotto di nove partite di fila senza sconfitte sia stato un traguardo importante. In questo momento il divario con squadre come il Chelsea è davvero importante. Sono comunque orgoglioso dello sforzo fatto dalla squadra. Abbiamo provato a fare di tutto, ma a volte non basta, soprattutto contro una squadra così. Ora c'è una grande differenza tra noi e le squadre migliori. Il mercato? Non è il momento giusto per parlarne. Il club sa bene quello che penso. Non è sufficiente una finestra di mercato per colmare il gap. Negli ultimi anni questo divario è diventato molto grande e ora non è semplice trovare una soluzione in breve tempo. Io sono concentrato solo sul mio lavoro: abbiamo quattro mesi per provare a dare tutto. Se pensiamo di risolvere i problemi attraverso una finestra di mercato, non diremmo una cosa reale. Servono tanti anni, ma di sicuro dobbiamo iniziare a intervenire. Devi vendere o prestare giocatori ed è difficile e poi devi trovare gli uomini giusti per te. Bisogna iniziare processo, ma servono molti anni", ha concluso.