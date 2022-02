Tottenham, Bentancur: “Conte è un vincente, penso che mi migliorerà”

Il neo giocatore degli Spurs: "Un grande tecnico, uno che tira fuori il 150% dai suoi giocatori"

Dopo l'impegno con l'Uruguay, inizia finalmente l'esperienza inglese di Rodrigo Bentancur, neo acquisto del Tottenham: "Non vedo l'ora di imparare da Antonio Conte, penso che sia un grande allenatore, uno che vuole vincere e che tira fuori il 150 per cento dai suoi giocatori - le parole dell'ex juventino ai canali ufficiali degli Spurs -. Penso che mi farà migliorare ancora di più, sia mentalmente che come giocatore. Mi piace ed è una grande motivazione per me".