Tosto provoca: “Lukaku? In Inghilterra vogliono comprare i giocatori forti, ma tanto arrivano secondi”

Intervista senza giri di parole dell'ex difensore dell'Empoli, che si dice fiducioso dell'eventuale sostituto di Big Rom

L’ex difensore dell'Empoli Vittorio Tosto ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, commentando l'offerta del Chelsea per acquistare Lukaku e provando a guardare oltre sulle possibili pedine al vaglio per sostituire, eventualmente, il bomber belga: "Quella di 100 milioni più Alonso è una grandissima offerta, non buona. Da prendere il calciatore e accompagnarlo personalmente. I grandi manager del calcio dicono, senza troppi giri di parole 'vendi e prendi'". Con i soldi di Lukaku ripiani il bilancio e prendi un giocatore forte come Alonso, poi il sostituto lo troverai sempre. Ricordo che già ai tempi, dopo Rummenigge e Matthaus, o Christian Vieri, si diceva che non ci sarebbero più stati giocatori di quella portata. Se va via Lukaku, l’Inter troverà qualche altro centravanti, magari italiano, che farà la sua storia. Sono dispiaciuto, però: agli Europei abbiamo dimostrato che siamo superiori al calcio inglese, ci prendono i giocatori perché hanno i soldi. Poi comunque arrivano secondi"