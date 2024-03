Stefano Torrisi, ex difensore del Bologna anni '90, raggiunto da TAG24 ha esaltato la prestazioni della formazione di Thiago Motta: "Il Bologna non è più una nuova realtà, ma una squadra che si è consolidata ormai nelle prime 10 posizioni da almeno un paio di anni. È la quarta squadra in Italia e non so se arriverà in Champions, ma tutto quello che ha fatto lo ha fatto con merito. Credo che in questo momento in Italia sia inferiore solo all’Inter e vi dirò di più, dal dopoguerra ad oggi è la squadra più forte in assoluto. Non ho problemi a dire che è superiore anche al mio Bologna, e noi arrivammo settimi. Credo che in questo momento questa rosa abbia la spensieratezza e al contempo la consapevolezza di essere una grande squadra".

Grandi meriti vanno al tecnico, "come ne hanno tanto Joey Saputo e Giovanni Sartori. Hanno grande merito anche gli errori fatti in passato. È capitato di fare delle scelte sbagliate, di prendere un allenatore che non andava bene o giocatori non all’altezza. Questa società ha saputo migliorarsi ed è evidente che ora ha fatto tutte scelte azzeccate". Parlando di Joshua Zirkzee, Torrisi fa un appunto: "Zirkzee è una grande sconfitta per il calcio italiano. Qualche anno fa lui è arrivato al Parma ed è stato bocciato. Per farsi notare è dovuto tornare a giocare all’estero. Poi è tornato a Bologna e inizialmente ha giocato poco, finché ha trovato un allenatore che gli ha lasciato fare esattamente ciò che lui sa fare. Dal punto di vista personale è un grandissimo giocatore. Il resto però ci ha fatto capire che chi sceglie i calciatori in Italia commette troppi errori. Tre anni fa era stato bocciato, a Parma non ci avevano capito nulla”.