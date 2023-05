"Dopo quattro anni, basta con le fandonie". Il Comitato SìMeazza, dopo un paio di mesi di silenzio, torna a intervenire sulla trattativa tra Comune e club sul progetto del nuovo stadio di San Siro. Usando parole durissime nei confronti del sindaco Beppe Sala e dei vertici delle società rossonera e nerazzurra. Non solo. Luigi Corbani, ex vicesindaco e portavoce del Comitato che punta a difendere la Scala del calcio che i club vorrebbero demolire, rilancia una soluzione per tutelare il Meazza nel caso in cui le due società decidessero di costruire lo stadio altrove, un’opzione che Corbani ritiene comunque improbabile: "Il sindaco ha ancora la possibilità di uscire con dignità da questa vicenda. Dovrebbe consegnare i documenti che la società Asm Global aveva chiesto da dicembre 2022 per poter fare delle proposte di investimento e di gestione dello stadio di San Siro in maniera vantaggiosa per il Comune".

Il numero uno del Comitato è durissimo contro il primo cittadino dopo gli incontri organizzati in Comune tra club e soprintendente e garanti per il referendum ("non si può ridurre la funzione del sindaco a maggiordomo dei fondi, di Scaroni e di Antonello") ma picchia duro anche contro le ultime prese di posizione dei manager rossonerazzurri, rei a loro dire di aver proferito "una sequela di baggianate difficile da collezionare".