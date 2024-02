La presentazione di David Okereke diventa l'occasione per il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati per parlare ad ampio raggio della situazione della squadra granata spaziando su diversi singoli, tra i quali Alessandro Buongiorno, difensore già appetito dalle big italiane. Vagnati non nega di aver ricevuto richieste nell'ultimo mercato invernale: "Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa. Anche i giocatori hanno un peso, Buongiorno è legato al Toro e noi lo siamo a lui, siamo andati avanti senza pensarci. E anche le parole del presidente sono state abbastanza chiare. Lui incedibile? E' lui stesso che al centro sportivo è sorridente, è quasi parte integrante della società: è un ragazzo speciale. Nel calcio non si può mai dire, ma Buongiorno vogliamo portarlo il più avanti possibile. Dipende anche se noi riusciamo ad alzare il livello, se andiamo a fare qualche gita all'estero sale la voglia di rimanere insieme".

Si parla anche di Raoul Bellanova, l'ex terzino dell'Inter diventato titolare inamovibile per Ivan Juric, e della possibilità di vederlo con la maglia della Nazionale: "Me lo auguro...Ma non sono io che decido, c'è chi lo fa ed è un allenatore di esperienza. Sta crescendo tanto, come dati fisici ha prestazioni di altissimo livello e nell'ultima sessione di mercato ha avuto interessamenti dall'estero. Sta crescendo anche come applicazione, siamo contenti. Ci auguriamo che faccia parte della Nazionale all'Europeo".