L'ultima iornata di campionato vedrà l'Inter sfidare il Torino in trasferta, appuntamento per il quale Ivan Juric spera di avere regolarmente a disposizione Antonio Sanabria. Attraverso una nota ufficiale, il club granata comunica che l'attaccante "è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni".