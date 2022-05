Dopo il rinnovo fino al 2024, l'addio. Il futuro di Gleison Bremer è ben delineato dallo scorso febbraio quando, in cambio della garanzia di essere ceduto, il brasiliano firmò il prolungamento del contratto per permettere al Torino di venderlo al migliore offerente. Uno scenario confermato anche da Ivan Juric, protagonista oggi della conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro la Roma: "In difesa credo di perdere Bremer, ma abbiamo altri giocatori. In mezzo ne abbiamo, sulla trequarti così così, in attacco vedremo cosa deciderà il Gallo (Belotti, ndr). Ci sono tante cose da fare, ma può essere una grande occasione, non dobbiamo guardare tutto con tristezza. Possiamo prenderne uno più forte di Brekalo, l'unico dove non prenderemo uno più forte di quello che andrà via è Bremer. Cercheremo qualcuno che si avvicini a lui".