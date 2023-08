"Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso". Torna a esprimere la sua delusione per il mercato operato dalla società granata il tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Un match dove potrebbe partire come titolare l'ex interista Raoul Bellanova: "Confermo quanto ho detto: ha le caratteristiche giuste, ma su certi aspetti deve lavorare per arrivare ai livelli di Wilfried Singo. E' un giovane, che ha giocato poco ma di grande prospettiva e che deve lavorare tantissimo".

Si parla anche della situazione di Perr Schuurs, difensore dato come possibile obiettivo dell'Inter in caso di difficoltà insormontabili nell'arrivare a Benjamin Pavard: "Lui e Samuele Ricci sono giovani e in crescita, hanno avuto proposte ma non sono state soddisfacenti per la società. Sappiamo però che sul mercato può ancora succedere di tutto".