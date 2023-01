Qualche minuto prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia, in questo momento in corso, tra Milan e Torino, il direttore operativo del club granata, Alberto Barile è stato solleticato sul mercato, rispondendo anche sul nerazzurro in prestito ai piemontesi, infortunatosi qualche giorno fa, Valentino Lazaro: "Il Torino è ambizioso, come sempre, teniamo molto alla competizione e ci tengono i nostri tifosi. Lazaro? Faccio un grande in bocca al lupo a Valentino e dopo recentissimi consulti abbiamo deciso per una terapia conservativa. Abbiamo Ola Aina, stasera gioca Rodriguez, valutiamo e vediamo" ha detto a Mediaset.