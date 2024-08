Il pareggio dell'Inter contro il Genoa è oggetto di discussione anche negli studi di CBS Sports Golazo. Ad esprimere la sua opinione in merito è l'ex portiere della Nazionale statunitense Tony Meola: "Sono riusciti a rimontare dopo essere stati sotto e poi hanno subito il 2-2 per un calcio di rigore dovuto ad un fallo di mano. Non è stata l'Inter che conosciamo, però siamo alla prima giornata e comunque la squadra ha creato tanto. E poi, che giocatore bestiale è Marcus Thuram".