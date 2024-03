"Il problema secondo me non è se e perché pochi calciatori italiani vanno a giocare all’estero, ma perché non ci sono più italiani nei grandi club nostrani? Quanti gli azzurri in Inter, Milan, Juve, Roma? E così non creiamo più giocatori di alto livello. Se non ne abbiamo noi in casa come facciamo a esportarne?". E' la domanda che si fa Luca Toni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dei giocatori italiani all'estero.

Poco arriva anche dai vivai. "Se non ricordo male il Lecce la scorsa stagione ha vinto il campionato Primavera schierando solo stranieri, molti club ne sono zeppi - dice ancora l'ex attaccante -. Per me il decreto crescita non ci ha aiutato, perché ha facilitato anche l’arrivo degli stranieri a livello giovanile oltre che in Serie A".