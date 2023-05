L'Euroderby si avvicina e Luca Toni ne parla con TMW. L'ex attaccante parte dalla forma ritrovata di Romelu Lukaku: "Adesso Lukaku sta bene, penso che Inzaghi lo stesse aspettando. Anche nel momento in cui era in difficoltà gli ha dato fiducia e si affiderà molto a lui. Poi c'è Dzeko che ti fa le due fasi, Lautaro sa far tutto. Sono chiaramente più completi, però Inzaghi ne farà giocare solo due".

Lo terresti Lukaku?

"Dipende dal budget a disposizione. Uno come Lukaku lo terrei ma poi le società devono far quadrare i conti. Lukaku è un giocatore che costa e dipende da quanto potrà investire l'Inter".

In cosa Lautaro Martinez può ancora migliorare?

"Secondo me deve vincere qualcosa d'importante da protagonista. Ha vinto tanto ma con qualcuno. Se riuscisse a vincere una Champions o altro dove è stato lui l'artefice ecco, farebbe l'ultimo salto".

Pioli-Inzaghi, così simili e così diversi.

"Per come stanno in panchina sono all'opposto. Inzaghi la vive in modo più sanguigno, Pioli è più calmo. Penso che Pioli abbia fatto qualcosa di straordinario, vincendo un campionato non da favorito e arrivando in semifinale di Champions; Inzaghi è sempre stra-criticato però si trova in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions. Sarà un gran bel derby".