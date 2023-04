Rafael Leao e Romelu Lukaku sono stati i due uomini copertina nelle vittorie domenicali in campionato di Milan e Inter, segnali importanti per i rispettivi allenatori in chiave euroderby: "Leao mi sta impressionando, ha fatto qualcosa di eccezionale soprattutto col Napoli in Champions - ha spiegato Luca Toni a DAZN -. Lukaku, invece, ha la sempre avuto la fiducia di Inzaghi, ora finalmente è tornato. Bravo l'allenatore a creder in lui anche quando Dzeko stava molto meglio, ora ci si aspetta che faccia qualcosa in più tra Champions e lotta al quarto posto".