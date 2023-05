Nel derby "non ci sono favoriti", ma per Luca Toni "la cosa bella è che un'italiana sarà in finale: in Europa il calcio italiano è visto sempre di secondo livello e invece adesso abbiamo tante italiane ancora in corsa". È quanto dichiara l'ex attaccante dell'Italia campione del mondo ai microfoni di TMW.

Intercettato a margine della Padel Pro-Am Cup, Toni prova ad inquadrare anche il finale di stagione che attende una delle sue ex squadre: "La Fiorentina in questo finale di stagione si gioca tanto. Quello con Italiano è un bel progetto, è uno degli allenatori più promettenti e alle spalle ha una bella società. Adesso vediamo: arrivare vicino alla vittoria è bello, ma è molto più bello vincere. Più fiducioso per la Coppa Italia o per la Conference? Non lo so, nelle finali dipende molto dalla condizione dei leader. La Fiorentina ora sta bene fisicamente, ma dipenderà anche da come arriverà l'Inter. E poi ci sono gli episodi".