Luca Toni, presente ieri negli studi di Dazn, parla delle possibilità dell'Inter nella corsa in Champions League. "Dipende molto dalla prima partita con l'Atletico - dice -. In campionato mancano tante partite ma il vantaggio è consistente, bisogna vedere come approcci la Champions. Se passi con facilità contro un Atletico che è comunque tosto, allora puoi arrivare di nuovo in fondo".