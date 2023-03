La gara da dentro o fuori contro il Porto che attende l'Inter domani sera peserà molto sulla valutazione complessiva dell'annata dei nerazzurri, secondo il punto di vista di Luca Toni: "L'Inter si gioca veramente tanto: se non passa, diventa una stagione molto molto deludente - le parole dell'ex bomber a DAZN durante 'Supertele' -. I nerazzurri devono dimenticare la sconfitta con lo Spezia e approcciare la partita come se non avessero vinto l'andata".