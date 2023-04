Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ci tiene e mettere l'accento sugli allenatori che hanno portato cinque squadre italiane nelle varie semifinali delle coppe europee. "Fantastico avere 5 italiane alle fasi finali delle tre Coppe europee. Ma bellissimo, per me che sono emiliano, è anche vedere che tre delle quattro squadre in corsa per la Champions sono guidate da allenatori dell’Emilia - dice l'ex bomber -.

Ancelotti (Real Madrid) è di Reggiolo, Pioli (Milan) di Parma e Inzaghi (Inter) di Piacenza. Il mio amico Guardiola (Manchester City) è accerchiato... Siccome Carletto ha la casa piena di Coppe dei Campioni, spero in una finale tra Pep e uno tra Simone e Stefano".