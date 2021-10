Toni: “Bastoni-Acerbi buone alternative ai titolari, hanno retto bene”

Il commento dell'ex attaccante dopo la gara degli azzurri

Luca Toni, dalla postazione Rai all'Allianz Stadium, plaude alla prova di Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi contro il Belgio. In particolare viene sottolineato il fatto che i due abbiano giocato una buona gara nonostante non abbiano grande esperienza assieme. "Non è facile quando non c'è feeling, invece hanno retto bene e sono due buone alternative a Chiellini e Bonucci che sono due mostri. Il centrocampo? Ne abbiamo uno tra i più forti al mondo, oggi non c'erano nemmeno Jorginho e Verratti. Ha giocato Locatelli che mi è piaciuto tantissimo, Barella ha fatto bene. Pellegrini è in un ottimo momento. Siamo molto forti".