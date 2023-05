Cinquanta e cinquanta. Fiorentina e Inter, il prossimo 24 maggio avversarie all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia, "hanno le stesse chance' di mettere le mani sul trofeo secondo Nenad Tomovic, ex difensore viola. "Inter superfavorita? In realtà quando si arriva nelle finali tutto è possibile: che tu abbia davanti Inter o Cremonese, la finale è la finale. Non c'è una favorita", ha spiegato il serbo a Firenzeviola.it.

Tra l'altro, Tomovic segnò un gol entrato nella storia gigliata ai nerazzurri: "Ho ancora i brividi a ricordarlo - il suo ricordo -. Confesso che ogni tanto, su YouTube, vado a riguardarmelo e mi emozioni. L'ho fatto vedere anche alle mie figlie, che sono cresciute e hanno capito come si gioca a calcio: a Firenze erano ancora troppo piccole. Però sicuramente un giorno tornerò a Firenze con loro e gli farò capire cosa vuol dire tifare Fiorentina, facendogli respirare il calore dei tifosi e dei loro cori".