Damiano Tommasi, sindaco di Verona, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport. "Il Napoli fa corsa a sé, per il resto è un campionato equilibrato per i tanti passi falsi che fanno tutte. Le coppe europee incideranno nel rendimento. Oggi il Napoli ha un vantaggio che ricorda quello della Juve degli anni scorsi. Vedo comunque una buona possibilità di far bene in Europa e questo potrebbe dare appeal al nostro campionato. La realtà è che oggi si vedono come successi di mercato quando si vende bene un giocatore alla Premier e questa è la fotografia del nostro calcio".