Analizzando i vari casi da moviola dalle 28esima giornata durante 'Open VAR', in onda ieri su DAZN, Dino Tommasi, vice commissario della CAN, ha fatto chiarezza rispetto a quanto successo al 78esimo minuto di Inter-Monza, quando l'arbitro Luca Zufferli ha assegnato il 3-2 ai nerazzurri tramite la goal line technology ma solo qualche secondo dopo l'autogol di Geōrgios Kyriakopoulos: "C'è stato un eccesso di concentrazione di Zufferli, che stava seguendo il batti e ribatti in area di rigore e non ha sentito immediatamente la vibrazione dell'orologio. L'assistente 2 gliel'ha comunicato prontamente, a quel punto l'arbitro ha guardato l'orologio e ha concesso il gol. L'immagine della GLT che abbiamo visto dopo ha stabilito quanto l'orologio aveva annunciato".