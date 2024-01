Intervenuto tra le frequenze di 'Radio Anch'io Lo Sport', l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, Francesco Toldo, ha parlato tra i vari argomenti anche della gara di ieri al Franchi anche nelle vesti di doppio ex: "L’Inter è una macchina da guerra, Lautaro e Thuram trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più in difesa subiscono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere. Eppure ieri Sommer non è stato tranquillo. La Fiorentina mi piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, chiaramente gli investimenti sono diversi però credo che la squadra viola meriti quella posizione in classifica. Esiste una speranza di qualificarsi in Champions c’è. Per l'Inter quella di ieri non va considerata la partita della svolta, ce ne sono ancora tante. Poi ci sono ancora molte variabili, innanzitutto gli infortuni e la Champions”.

L'ultimo turno di campionato ha registrato molti rigori dal dischetto, argomento su cui, da esperto, Toldo offre una sua versione: "E’ un pò il gioco del gatto col topo. Nella mente del portiere e dell’attaccante passano tanti flash. A me piace pensare che l’attaccante sia teso, insicuro, un po' in confusione. E in questa situazione il portiere gioca un pò. Mi sono sempre divertito con i rigori, lo stesso valeva per Handanovic. La tensione ti frega, ci si deve allenare sulla pressione. Gli allenatori devono far capire a chi sbaglia che così si cresce e si va avanti".

Dopo la Supercoppa,, i vertici del calcio italiano stanno riflettendo su un'intera giornata di campionato all'estero e Toldo è piuttosto contrario: "A me è dispiaciuto non vedere i tifosi dell’Inter a San Siro a festeggiare la Supercoppa, doveva restare in Italia. Spero che il nostro paese torni al centro del percorso calcistico mondiale, il problema è che siamo sempre alla ricerca di soldi. Forse va fatta una riflessione al ribasso sulle richieste economiche".