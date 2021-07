Dalla Francia – Esterno destro, in lista anche Sidibé: il Monaco chiede 7 milioni di euro

L'esterno francese è in scadenza di contratto nel 2022

In attesa di capire come si evolverà la trattativa per Nandez, sono tanti i nomi sul taccuino dei nerazzurri. In lista c'è anche Djibril Sidibé, laterale francese del Monaco. Il classe 1992 - come riportato da Foot Mercato - è in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare il Principato per 7 milioni di euro.