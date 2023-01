La spinosa questione di Milan Skriniar fa parlare molto, ovviamente, anche in Slovacchia. Ad esprimersi in merito è l'ex Nazionale Dusan Tittel, che ai microfoni di Sport24.sk afferma: "Decisioni del genere sono molto difficili e non è certo facile per Milan lasciare l'Inter nella posizione di capitano. Ha davvero lasciato un grande segno lì. D'altra parte, penso che giocare in un club come il PSG sarà una grande mossa per la sua carriera. La vedo come una grande sfida per lui. Penso che sarà sicuramente un passo avanti per lui. Giocare con queste stelle ed essere in una delle migliori squadre del mondo deve essere una grande attrazione".