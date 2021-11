Tito Malgioglio premiato da Mattarella: “Il lavoro coi bambini mi gratifica”

L'ex portiere dell'Inter è Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana: "Sono imbarazzato, penso di non meritare l'onoreficenza"

"Sono imbarazzato, penso di non meritarmi questa onorificenza. Il lavoro che faccio con i bambini già mi gratifica, ringrazio il Signore per questo". Questo il commento rilasciato all'Ansa da Astutillo Malgioglio, ex secondo portiere dell'Inter, che quest'oggi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per il suo costante e coraggioso impegno a favore dell'assistenza e dell'integrazione dei bambini affetti da distrofia". Insieme alla moglie Raffaella, Malgioglio ha fondato a Piacenza l'associazione 'Era 77' dedicandosi ai bambini distrofici e l'anno successivo con i soldi messi da parte come calciatore apre una palestra, "per farla diventare un punto d'incontro - spiega - e aiutare coloro che sono affetti da problemi psicomotori. Non c'è un motivo particolare che mi ha spinto a farlo, si vede che ero predisposto per queste cose. I miei genitori erano poveri ma si sono sempre impegnati nel sociale e avevano forti valori spirituali, che mi hanno trasmesso".