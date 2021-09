Tissone: “Presto per parlare di scudetto, ma l’Inter resta la favorita”

Secondo l'ex doriano a conferire alla squadra di Inzaghi una marcia in più è l'organico, ad oggi più completo di tante altre rivali

Inter, Juventus, Milan, Lazio, Napoli... Le candidate allo scudetto, quest'anno più che mai, sono più di una. Ad analizzare la stagione di Serie A più avvincente degli ultimi anni è l'ex doriano FernandoTissone, intervistato da Calciomercato.it. "Scudetto?Forse è presto, molte squadre sono partite molto bene, il Milan va fortissimo, anche la Roma, però secondo me l’Inter resta la favorita. Si vede che è un gruppo solido, la partita di Firenze mi ha stupito, in un attimo hanno girato la partita, si vedono le caratteristiche importanti di questo gruppo. Il Napoli è una squadra forte che è partita molto bene, ma bisogna vedere se l’organico è così lungo come quello dell’Inter, i nerazzurri alla lunga possono vincere per questo motivo. Spalletti è un tecnico importante, lo conosco bene, faranno una stagione importantissima, non so se però riusciranno a vincere lo scudetto”.