Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta e Lecce, ha parlato oggi ai microfoni di Centro Suono Sport dove si è soffermato sul calciomercato della Roma, che nelle prossime ore potrebbe accelerare per Gianluca Scamacca, giocatore accostato anche all'Inter: "È un ragazzo di personalità, ha carattere e lo dimostra anche quando non fa gol. Non è stata un’annata facile, è tornato un po’ indietro. La scelta di andare al West Ham non è stata giusta, per un attaccante con le sue caratteristiche devi andare in una squadra che giochi per te. Rimane il fatto che sarà il prossimo centravanti della Nazionale, a me piace e alla Roma potrà essere un calciatore utile. La Nazionale? Sicuramente farà parte della rosa, in Italia si parla di Roma, si parla di Inter. Ha le qualità per fare bene in una grande squadra”.

La Roma fa al caso di Scamacca? “La Roma arriva molto sul fondo, crossa, ha molti palleggiatori in mezzo al campo. È un calciatore che negli ultimi 20 metri si sa muovere bene e ha struttura nei cross, penso possa far bene nella squadra della Roma. È strutturato, mentre un attaccante come Morata che è un po’ più leggerino farebbe più fatica. Per come difendeva la Roma, in fase di non possesso dico che sia meglio Scamacca di Morata”.