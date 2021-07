Tiribocchi: “Lukaku leader silenzioso, se fossi un dirigente dell’Inter non ci penserei mai a cederlo”

L'ex attaccante dell'Atalanta, ora commentatore di Dazn, prevede un campionato equilibrato ed elogia la grande attitudine da professionista serio di Romelu Lukaku

L'ex attaccante dell'Atalanta Simone Tiribocchi , oggi commentatore di Dazn, ha parlato ai microfoni di Calciotoday.it sulla lotta per il titolo: “È ancora presto per dare dei giudizi, perché a parte Atalanta e Milan tutte le prime otto squadre hanno cambiato allenatore; è chiaro, però, che alla lunga, l’Inter e la Juventus hanno qualcosa in più. Anche se quest'anno prevedo un campionato maggiormente incerto.”.

La riflessione si decentra poi sulle voci che vedrebbero il Chelsea disposto ad offrire la bellezza di 130 milioni di euro per portare a Londra Romelu Lukaku: “Se fossi un dirigente dell’Inter non ci penserei mai e poi mai a cederlo – spiega -. In questo mercato folle, poi, saresti costretto a spendere 100 milioni per un attaccante che vale la metà di Lukaku. Uno come lui lo terrei, piuttosto farei dei sacrifici vendendo altri giocatori. È un leader silenzioso, si fa rispettare ed è amato dai compagni. È un giocatore dal quale ripartire e non certo da vendere“.