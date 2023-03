Secondo Simone Tiribocchi quello dell'Atalanta "è un campionato particolare", ma lo è anche per le altre squadre che "hanno perso punti importanti: la Roma con la Cremonese, l'Inter con l'Empoli, il Milan ha rallentato parecchio. A parte il Napoli, c'è grande equilibrio: puoi perdere e vincere con chiunque e se non sei concentrato al 100% rischi contro una media-piccola di perdere perché organizzate e messe bene in campo" dice l'ex Attaccante della Dea, intervistato da Sportitalia.