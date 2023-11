Simone Tiribocchi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Serie A. Tra gli argomenti trattati nell'intervista il prossimo Juventus-Inter. "Secondo me ci dirà tanto, mi spiace arrivi dopo la pausa perché sarebbe stato tutto un po' più 'vero'. Così ci sono dei fattori, c'è la stanchezza dei viaggi. Però può dire tanto. La Juve è sempre la Juve, sta facendo un percorso giusto con un allenatore tra i migliori in A e dall'altra parte c'è la squadra più forte d'Italia già da due anni", dice Tiribocchi.

Si parla anche di un giocatore che piace molto alle 'big', Andrea Colpani, ieri rimasto in tribuna per Ucraina-Italia "E' vero il periodo e il momento di forma, è vero il ragazzo d'oro ma è una partita che pesava - dice ancora l'ex attaccante -. Ci sta che gli fai respirare l'aria della Nazionale e poi diventa pronto, come è successo con Frattesi che ieri ha fatto una partita incredibile. Sono convinto che a Spalletti piaccia perché sa giocare a calcio, si sa muovere bene, ha uno contro uno e fiuto del gol. Ma nel Monza ha un ruolo, in nazionale può averne un altro e nel grande club un altro ancora. Adesso conta che sta bene. Non mollerà facilmente il posto in nazionale".