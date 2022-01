Times – Nuova UCL, arriva una pioggia di soldi: la UEFA punta a 5 miliardi

Quattro agenzie hanno presentato un'offerta per la gestione dei diritti televisivi

La nuova Champions League, con l'ampliamento a 36 squadre e l'inserimento del sistema svizzero, porterà una pioggia ai soldi delle partecipanti: lo prevede, secondo quanto scrive il quotidiano britannico The Times, la stessa UEFA, che mette in preventivo una crescita rilevante dei ricavi da diritti televisivi e commercial tale da portare i ricavi complessivi a oltre 5 miliardi di euro all’anno. La UEFA ha ricevuto nella giornata di oggi offerte definitive da quattro agenzie per vendere i diritti in tutto il mondo e prevede un aumento sostanziale delle entrate rispetto ai 3,6 miliardi di euro di questa stagione.