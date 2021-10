Times – La FIFA vieta agli agenti la doppia rappresentanza nello stesso accordo

I principali procuratori su piazza stanno preparando un'azione legale a livello europeo

La FIFA vuole vietare agli agenti sportivi la doppia rappresentanza, club/giocatore, nel medesimo affare per tutti gli accordi in cui l'atleta in questione guadagna più di 200.000 dollari all'anno. E' quanto appurato dai colleghi di The Times, consultando fonti del massimo organismo del calcio mondiale guidato da Gianni Infantino. Una mossa vera e concreta, tanto che i principali procuratori su piazza stanno pianificando un'azione legale a livello europeo.